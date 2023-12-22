Московский суд оштрафовал Долина на 40 тысяч рублей

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Савеловский районный суд оштрафовал кинокритика Антона Долина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на 40 тысяч рублей, сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции. Отмечается, что его признали виновным в нарушении деятельности иноагента.

Долин Антон Владимирович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента), — сказано в публикации.

В конце ноября сообщалось, что Долин и журналист Михаил Зыгарь (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) решили избавиться от своего бизнеса в России, они ликвидируют свое издательство «Тенес» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов).

Зыгарь и Долин уехали из России после начала СВО, но продолжали зарабатывать в стране благодаря своему издательству. В 2022 году ООО «Тенес» лишилось госконтрактов. Книги Зыгаря в итоге перестали продаваться в России. А упоминания о Долине убрали из пресс-релизов и документального фильма о режиссере Алексее Германе, который он снял.

Весной стало известно, что Долин подал документы на получение гражданства Израиля. В Министерстве алии и интеграции в Тель-Авиве журналист прошел собеседование с сотрудниками «Натива» — организацией, устанавливающей право на статус репатрианта.