«Москабель» заявил об увеличении производительности труда

Фото Департамент экономической политики и развития города Москвы

На московском «Заводе Москабель» началась реализация национального проекта «Производительность труда», благодаря которому производительность труда на заводе вырастет на 19%.

Национальный проект „Производительность труда“ становится важным инструментом стабилизации работы бизнеса, помогает компаниям находить эффективные антикризисные решения, максимально использовать имеющиеся ресурсы, оптимизировать производственные процессы, сохранять конкурентоспособность на рынке. Сегодня наши предприятия практически в режиме реального времени переориентируются на импортозамещение. Сделать этот процесс безболезненным и быстрым позволяет методика бережливого производства — одного из главных инструментов проекта „Производительность труда“. Например, метод „быстрой переналадки“, которому обучают сотрудников предприятий в рамках национального проекта, позволяет оперативно перенастроить потоковую линию с выпуска одного вида продукции на другой, более востребованный продукт, — сообщил посетивший завод министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Департамент экономической политики и развития города Москвы

В качестве пилотного проекта была выбрана линия по выпуску медного кабеля в ПВХ изоляции, которая будет перенастроена на выпуск импортозамещающей продукции. Сотрудники завода приступили к обучению методике бережливого производства, включающую практику оперативного перевода линий на выпуск других видов продукции, в том числе в рамках импортозамещения. Нацпроект позволит увеличить эффективность работы оборудования до 68%, в результате чего завод сможет дополнительно производить до 30 км кабеля в месяц при сохранении численности производственного персонала.