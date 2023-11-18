Мошенники убедили пенсионерку, что она участвует в поимке аферистов В Подмосковье ищут пропавшую из-за мошенников пенсионерку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «112» сообщает, что мошенники почти месяц дурят пенсионерку из Подмосковья. По данным канала, пожилую женщину заверили в том, что она участвует в операции по поимке аферистов, и убедили ее исчезнуть. Полиция взялась за поиски пожилой женщины.

Жертвой оказалась 66-летняя жительница Подмосковья. На прошлой неделе она позвонила сыну и рассказала, что участвует в спецоперации по поимке мошеннической группировки. Женщина пояснила, что ездила в Москву на встречу с представителем Центробанка, который снял с нее кредит, взятый злоумышленниками. Иные подробности она раскрывать отказалась, сославшись на подписку о неразглашении. Сын пенсионерки поехал к ней, чтобы разобраться в ситуации, но дома ее не оказалось: она пропала вместе с деньгами и документами и выключила телефон.

Вскоре звонки стали поступать и самому мужчине. Ему рассказывали про кредит матери, обещали решить вопрос и просили накормить голодную кошку. При этом на ответные звонки аферисты не отвечали. Мужчина обратился в полицию, стражи правопорядка уже приступили к поискам его матери.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске 74-летняя местная жительница попыталась поджечь здание военкомата и была задержана сотрудниками Росгвардии. На этот поступок ее сподвиг разговор с мошенниками, которые убедили ее, что так она спасет свою квартиру. В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.