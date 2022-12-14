Мосгордума установила штрафы за нанесение несогласованных граффити В Москве введут штрафы за незаконные граффити в размере от 3 до 300 тысяч рублей

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Мосгордума одобрила введение административных штрафов за нанесение несогласованных граффити на городские объекты, сообщило РИА Новости. Одобренные поправки вводят административную ответственность как за нанесение таких изображений с нарушением закона, так и за невыполнение работ по удалению таких изображений.

Штрафы за незаконные граффити для граждан составят от 3000 до 5000 рублей, для должностных лиц - от 25 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 150 тысяч до 300 тысяч рублей. Штрафы за невыполнение работ по удалению несогласованных рисунков для граждан составят от 500 до 2500 рублей, для должностных лиц - от 5000 до 7500 рублей, для юридических лиц - от 7,5 тысячи до 15 тысяч рублей.

Также закон уточняет полномочия органов исполнительной власти Москвы по рассмотрению дел о нанесении таких изображений на объекты культурного наследия, особые объекты нежилого фонда столицы, многоквартирные дома и другие объекты, за каждой группой закрепляется конкретный орган.

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала последовать примеру властей Краснодара, которые заменили граффити с певцами Децлом и Моргенштерном на изображение Василия Чапаева. По мнению общественницы, города России должны украшаться портретами героев и сюжетами из русских сказок.