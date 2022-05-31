Метеоролог рассказала о погоде в Москве в начале лета Специалист Росгидрометцентра Макарова: в Москве в начале июня ожидаются дожди и грозы

Главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова заявила, что погода в Москве в начале июня будет неустойчивой. Это характерно для лета, отметила она в беседе с РИА Новости, добавив, что возможны кратковременные дожди и грозы.

Начало июня в Москве будет вполне летним. Температура будет соответствовать климатической норме. Характер погоды в целом будет неустойчивым, что тоже характерно для лета. Пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы, усиление ветра, — пояснила метеоролог.

Она добавила, что 1 июня столбик термометра в столице поднимется до 22-24 градусов, это выше нормы на пару градусов. К выходным температура воздуха немного снизится — до 17-22 градусов, уточнила специалист.

Ранее стало известно, что научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил: температура воздуха в Москве на текущей неделе составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет облачно с частыми прояснениями. Также москвичей ожидают редкие и короткие дожди. По его словам, это будет «такая нормальная типичная летняя погода».