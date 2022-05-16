Медик: выжить с торчащей из головы арматурой — это чудо

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Можно назвать чудом ситуацию, когда упавший на стройке с высоты второго этажа молодой человек проткнул голову арматурой, но остался жив. Так прокомментировал в беседе с NEWS.ru произошедший в Москве инцидент доцент кафедры ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Олег Острейко. Парня привезли в одну из больниц в Московской области с торчащей из головы полутораметровой арматурой, хирурги провели операцию и спасли ему жизнь.

Это конечно чудо, люди обычно после такого не выживают, но и такое случается. Скажу вам больше, был случай, когда пациент прострелил себе голову стрелой для подводной охоты она вошла в глазницу и через затылок вышла. Так вот его не просто прооперировали, а добились вполне нормального качества жизни пациента после операции, человек потерял только глаз. Такой результат достигается тем, что предмет, будь то арматура, стрела или ещё что-то подобное, не повреждает функционально важные зоны мозга и не задевает кровеносные сосуды. От врача конечно многое зависит, но в таких случаях это практически всегда невероятное стечение обстоятельств, — заявил Острейко.

В Сети появились фотографии из операционной, на которых видно, что молодой мужчина лежит без сознания, а его голова насквозь пробита арматурой. По предварительным данным, он наткнулся на неё в результате падения со второго этажа, инцидент произошёл на стройке. После операции в одной из больниц Московской области он остался жив.

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