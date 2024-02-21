Машина с ребенком вылетела с моста на 19-м километре МКАД

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автомобиль Peugeot Partner с находящимся внутри ребенком упал с моста на 19-м километре Московской кольцевой автодороги, сообщает издание «Известия» со ссылкой на собственные источники. По его данным, ДТП произошло в районе автомобильного вокзала «Южные ворота». Отмечается, что ни водитель, ни 10-летний пассажир не пострадали в результате падения машины.

Собеседники издания предполагают, что причиной падения автомобиля с моста стала гололедица, образовавшаяся на дорогах российской столицы в ночь на 21 февраля. Водитель разбившейся машины уточнил, что он пропустил свой поворот и хотел перестроиться, так как дорога была свободна. Однако при попытке совершить поворот произошла авария.

Дороги так чистят, что на поворотах подлетаешь. Тем более в моем случае, — рассказал он.

Как сообщалось ранее, в Стерлитамаке поезд врезался в машину скорой помощи. По данным пресс-службы МЧС Башкирии, в результате происшествия погибла 68-летняя пациентка, находившаяся в автомобиле. Еще пять человек пострадали. Двое фельдшеров и один сопровождающий были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Отмечается, что ДТП не повлияло на расписание движения поездов в регионе.