«Маловразумительная»: синоптик рассказал о погоде в последний день января Синоптик заявил, что 31 января в Москве будет около нуля градусов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве 31 января ожидается сильная облачность с небольшим снегом и незначительным ветром, заявил руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, температура будет находиться на отметке от нуля до минус пяти градусов.

Столичная погода во вторник обещает быть маловразумительной. Так ожидается сильная облачность с небольшим снегом и таким же незначительным ветром. А столбик термометра встанет на отметку от нуля до пяти градусов ниже нуля, — заявил Шувалов.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что 30 и 31 января в Москве прогнозируется снегопад. По его словам, высота снежного покрова достигнет 29–34 сантиметров, но серьезных заморозков не ожидается. Он подчеркнул, что погода в Москве снова похожа на традиционно зимнюю.

Он также рассказывал, что февраль в Центральной России будет сравнительно теплым для этой части страны, несмотря на то что после Нового года там наблюдалась экстремально холодная погода. При этом он не исключил появление «волн холода» в марте.