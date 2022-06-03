Криминалист объяснил, почему киллер сделал фото убитого бизнесмена в Москве Криминалист Игнатов объяснил дерзость подозреваемого в убийстве бизнесмена в Москве «гарантиями заказчиков»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подозреваемый в убийстве 62-летнего бизнесмена Оганеса Камаряна в Москве вел себя дерзко и не скрывал лицо, так как вероятные заказчики преступления могли дать ему гарантию, «что ему ничего не будет, что его вывезут за границу, где его никто не достанет», заявил NEWS.ru экс-оперативный сотрудник МВД России, криминалист Михаил Игнатов. Эксперт предположил, что задержанный сфотографировал погибшего для «отчётности». Кроме того, собеседник подчеркнул, что за киллером могли вести наблюдение организаторы покушения.

При этом [киллер] почти не скрывал лицо, действовал дерзко, открыто, хотя прекрасно осознавал, что его лицо попадет в объектив камер видеонаблюдения, что его вычислит система распознавания лиц. С одной стороны — киллер плохо продумал убийство, не подготовился тщательно, не успел, не хватило времени— ему дали оружие, сказали — вот он (Камарян. — NEWS.ru) идёт, вот его сейчас надо убить. С другой — может, обещали. что ему ничего не будет, что вывезут за границу, где никто не достанет, — заявил Игнатов.

Накануне силовики задержали подозреваемого в убийстве Камаряна. По предварительным данным, им оказался 24-летний Алик Е. Следствие считает, что он причастен к преступлению.

Предполагается, что мужчина спрятался в арке, чтобы дождаться, когда бизнесмен выйдет с 22-летней девушкой из московского ресторана. Когда пара покинула заведение, киллер трижды выстрелил в Камаряна, а затем сфотографировал умирающего предпринимателя на телефон. Девушка сбежала с места происшествия.

Ряд Telegram-каналов сообщили, что убийство могло быть заказным, поскольку в Армении мужчина находился в розыске за несколько тяжких преступлений. В 2013-м он якобы сам искал киллера, чтобы «заказать» некоего Мадояна в Армении, и пообещал исполнителю дом в Испании и $500 тысяч. В настоящее время возбуждено дело по факту убийства и незаконного оборота оружия.

Убийство произошло на Комсомольском проспекте, 5/2, оно попало на камеры видеонаблюдения.