Кадры с летевшим на Москву дроном ВСУ появились в Сети Очевидец снял на видео пролетающий над Московской областью дрон ВСУ

В Сети появились кадры пролетающего над территорией Московской области беспилотника ВСУ. На ночных кадрах, опубликованных Telegram-каналом SHOT, практически ничего не видно, слышен лишь характерный звук летевшего мимо дрона. Его, как и остальные вражеские беспилотники, сбили на подлете к Москве российские силы ПВО.

Тем временем мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что обломки сбитых украинских БПЛА упали в Новой Москве. Речь идет о рабочем поселке Киевский в ТиНАО. По его словам, по данному факту принимаются все необходимые меры. Серьезных повреждений и пострадавших, по предварительной информации, нет, добавил он.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 21 июля силы ПВО уничтожили 74 украинских беспилотника над Россией. ВСУ пытались атаковать семь российских регионов. Больше всего дронов нейтрализовано над территорией Московского региона — 23 БПЛА. Из них 15 аппаратов летели в сторону Москвы. Еще 14 беспилотников ликвидировано над территорией Курской области, 12 — над территорией Ростовской области.