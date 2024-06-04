Избитая мужем в Подмосковье чеченка сказала, что в нее «вселились джины»

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Telegram-канал «ЧП Чечня» опубликовал видео, в котором избитая супругом в подмосковном Путилково женщина утверждает, что на самом деле никакого насилия не было. С ее слов, на распространившихся в Сети кадрах ей в действительности стало плохо от «вселившихся в нее джинов», пересказывает слова чеченки aif.ru. А муж тащил ее домой, чтобы дать лекарство. Женщина попросила не продолжать распространять в интернете видео, на котором муж-чеченец душит ее и тащит по улице.

Видео инцидента, произошедшего во дворе жилищного комплекса, появилось в Сети 2 июня. Побои происходили на глазах малолетнего ребенка. НТВ сообщал, что в ближайшее время свою проверку по ЧП проведут прокуратура, Следственный комитет и полиция. Отдельно ситуацию в семье изучат органы опеки.

По данным НТВ, отец семейства — дзюдоист Изнаур Абдулаев, уроженец уроженец села Чири-Юрт. Соседи давно на него жалуются и подтверждают, что из квартиры постоянно слышно, как мужчина избивает супругу. Сама супруга после визита полицейских писать заявление на мужа отказалась. Правоохранители лишь смогли составить на него протокол о мелком хулиганстве.

Также НТВ выяснил у соседей, что Абдулаев постоянно пристает жительницам дома. Одну из девушек он не впускал в лифт, пока она не даст ему номер. Когда Абдулаеву позвонил муж девушки, тот ответил ему угрозами.

Кроме того, один из соседей рассказал, что лично пострадал от побоев Абдулаева. Чеченц избил 78-летнего мужчину за замечание по поводу шума.

3 июня председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад в отношении семейства Адбуллаевых.

Ранее чеченская боксерша Аминат Эльбукаева, проживающая в Швейцарии, опубликовала видео с разбитым лицом. В нем она сообщила, что на нее напали пятеро человек, и предположила, что все они — тоже уроженцы Чечни. Позже мужчины были задержаны при попытке сбежать из страны.