Гостиница «Интерконтиненталь» загорелась в Москве Пожар произошел в отеле «Интерконтиненталь» в центре Москвы

Фото: Юлия Шарифулина/ТАСС

Дым от пожара в гостинице «Интерконтиненталь» на Тверской улице

В центре Москвы загорелась гостиница «Интерконтиненталь» на Тверской улице. В пресс-службе столичного главка МЧС сообщили NEWS.ru, что открытое горение было сбито, возгорание ликвидировали. Информации о пострадавших не поступало.

В 14:59 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Тверская, д. 22. По прибытию пожарно-спасательных подразделений [было установлено, что] происходит возгорание утеплителя на площади 10 квадратных метров в котловане строящегося здания. <...> В 15:13 пожар ликвидирован.

Сведений о пострадавших не поступало, — сообщили в МЧС Москвы.

Опубликованы видео с места происшествия. На кадрах, снятых очевидцами, видно сильное задымления возле здания отеля. На другом видео с регистратора автомобиля показано густое дымное облако впереди дороги.

Издание «Подъем» сообщило, что пожар произошел не в самой гостинице, а рядом с ней. По предварительным данным, загорелись строительные материалы.

12 мая на востоке Москвы загорелось общежитие Московского электродного завода (МЭЗ). Открытое горение произошло на втором этаже, из здания эвакуировали людей. О пострадавших не сообщалось.