Главу крупной компании арестовали по делу о взятке В Москве суд арестовал главу компании «Бюджетные и финансовые технологии» по делу о даче взятки

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Александр Моносов

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест гендиректора ООО «Бюджетные и финансовые технологии» Александра Моносова, сообщается в Telegram-канале суда. Глава компании останется под арестом до 12 сентября, ему предъявлены обвинения по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).

В удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Моносова Александра Наумовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ, отказано, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 12 сентября 2023 года, — сказала представитель суда.

Ранее ряд Telegram-каналов сообщили, что Моносов передал взятку замминистра цифрового развития Максиму Паршину. 13 июля Басманный суд Москвы отправил Паршина под домашний арест. Следствие настаивало на заключении чиновника в СИЗО.

Как рассказал глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, чиновник был задержан сотрудниками правоохранительных органов при получении взятки в 3,5 млн рублей. По версии следствия, Паршин мог получить деньги за помощь в выделении грантов.