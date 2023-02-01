Глава Росавиации: на Airbus и Boeing можно спокойно летать до 2030 года

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Самолетами Airbus и Boeing, которые принадлежат российским компаниями, можно пользоваться до 2030 года, заявил глава Росавиации Александр Нерадько в интервью РБК. Он отметил, что это возможно только при условии проведения регулярных работ по поддержанию их летной годности.

У меня есть уверенность, что не стало опаснее летать. И это никак не связано с наличием или отсутствием оригинальных запчастей, — заявил Нерадько.

Ранее министр транспорта РФ Виталий Савельев сообщил, что у России есть все необходимые запчасти для используемых самолетов. Он подчеркнул, что ни одна авиакомпания не поднимет воздушное судно, если она будет не уверена в безопасности полета. Министр также напомнил, что средний возраст самолетов российских авиакомпаний составляет примерно 15 лет.

Ранее стало известно, что российские авиакомпании в 2022 году перевезли 95,1 млн пассажиров, что на 16 млн (14,3%) меньше, чем годом ранее. При этом процент занятости кресел авиакомпаний увеличился, как и показатель загрузки коммерческих рейсов.

В декабре глава «Аэрофлота» Сергей Александровский заявил, что стоимость авиабилетов в 2023 году вырастет как минимум на уровень инфляции в 2023 году из-за растущих расходов перевозчиков.