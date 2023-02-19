Москвичей предупредили о гидрометеорологическом бедствии В Москве и области продлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололеда и снежных заносов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Гидрометцентр продлил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье. Синоптики предупреждают граждан о гололедице, которая сохранится до утра 20 февраля.

Период предупреждения до 10 часов 20 февраля. Гололедица на дорогах, снежные заносы (гидрометеорологическое бедствие, связанное с обильным выпадением снега, при скорости ветра свыше 15 метров в секунду. — NEWS.ru) , — говорится в сообщении метеоцентра.

Днем 19 февраля в столице температура воздуха составит пять градусов ниже нуля, в Подмосковье — до минус семи градусов. Ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду.

Ранее заместитель мэра Москвы Петр Бирюков предупреждал, что согласно прогнозам синоптиков, в ночь на воскресенье, 19 февраля, в столице ожидается сильный снегопад, он продлится до утра понедельника. Прирост свежевыпавшего снега составит до 10 сантиметров.