ФСБ задержала москвича за аферы с криптовалютой В Москве задержан подозреваемый в краже денег под видом инвестиций в криптовалюту

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Оперативники МВД и регионального УФСБ России задержали 53-летнего жителя Московской области, подозреваемого в хищении денег под видом инвестиций в криптовалюту, сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. По данным ведомства, руководитель одной из столичных фирм совместно с сообщниками привлекал деньги физических лиц, обещая высокую прибыль от вложений в цифровую платёжную систему. Возбуждено три уголовных дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ, которые соединены в одно производство.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в мошенничестве был задержан 53-летний житель Подмосковья​. <...> Введённые в заблуждение люди перечисляли свои сбережения на указанный злоумышленниками расчётный счёт, открытый в одном из зарубежных банков, а затем денежные средства похищались, — сказала Волк.

Она добавила, что для привлечения средств граждан был создан сайт с информацией о платных курсах, обещающих людям стать успешными инвесторами. Реклама также размещалась в СМИ. По данным следствия, филиалы организации работали в нескольких странах.

Накануне Росздравнадзор предупредил россиян о мошенниках, которые представляются сотрудниками ведомства и вымогают деньги, предлагая компенсации за якобы некачественное лечение. Как сообщает ведомство, общение преступники ведут по телефону, а для перевода денег предоставляют номер счёта в одном из российских банков.