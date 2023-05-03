Два человека погибли в ДТП с мотоциклом в Зеленограде

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Два человека погибли в результате ДТП, произошедшего в Зеленограде. Там столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию в правоохранительных органах.

В Зеленограде на Фирсановском шоссе произошло ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла. Предварительно, в результате столкновения два человека погибли, — рассказал собеседник агентства.

Он также добавил, что в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что шесть человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали в результате ДТП, произошедшего вечером 1 мая на трассе Золотого кольца в Суздальском районе Владимирской области. Там столкнулись автомобили Audi и Chevrolet.

Также стало известно, что в Москве водитель Kia сбил двух девочек, переходивших дорогу по «зебре». ДТП случилось на Никитинской улице, несовершеннолетние пешеходы были госпитализированы.