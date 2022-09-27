«ЧТД»: в Москве повестку принесли инвалиду с аутизмом и шизофренией

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

В Москве принесли повестку инвалиду с аутизмом и шизофренией Георгию Голоколенко, сообщает «ЧТД». По информации Telegram-канала, несмотря на то, что 21-летний молодой человек проходит по I группе инвалидности, а также признан недееспособным, его обязали явиться в военкомат вчера, 26 сентября, в 09:00.

Мужчине сейчас 21 год. Он с детства живет с эпилепсией и шизофренией, несколько раз лежал в психиатрических больницах, не ходил в школу и, разумеется, никогда не служил в армии, — сказано в сообщении.

В источнике уточнили, что в 2020 году мать Голоколенко оформила над ним опеку ввиду того, что мужчина не может разговаривать и самостоятельно заботиться о себе.

С момента объявления частичной мобилизации жители различных регионов России стали жаловаться на нарушения в работе военкоматов. Глава Якутии Айсен Николаев рассказал, что в регионе зафиксированы случаи мобилизации ранее не служивших граждан и многодетных отцов. В ходе совещания с правительством Якутии он подчеркнул, что необходимо создать более тщательный фильтр для отбора призывников. По словам Николаева, все ошибочно мобилизованные уже возвращаются обратно в Саху.