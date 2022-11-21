Число погибших при пожаре на цветочном складе в Москве выросло до шести

Фото: t.me/mchs_official

Фото с места происшествия

Число погибших при пожаре на цветочном складе на Комсомольской площади в Москве выросло до шести человек. Информацию подтвердили в экстренных службах столицы, пишет РИА Новости.

В результате происшествия также пострадал один человек.

Подтверждена гибель шести человек, — приводит агентство слова неназванного собеседника.

На данный момент возгорание на складе «Цветы от Мачелюка» полностью ликвидировано. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электропроводки. Из здания были эвакуированы семь человек. Обстоятельства происшествия выясняют следователи СК. Криминалисты осматривают место происшествия и опрашивают людей.

Ранее сообщалось, что пожар на складе на площади трех вокзалов, где также находились магазин мебели и светильников, вспыхнул в 15:13. В здании обрушились перекрытия между первым и вторым этажами. На тот момент судьба шести человек оставалась неизвестной.

Огонь со склада перекинулся на соседнее здание. Для тушения огня привлекались три вертолета Ка-32 и пожарные поезда станций Люблино и Тверь