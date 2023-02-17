Бывший Mercedes замминистра обороны попал в ДТП с Volvo и пенсионеркой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Mercedes S-класса, ранее принадлежавший замминистру обороны Юнус-Беку Евкурову, попал в ДТП в центре Москвы, сообщает Telegram-канал Baza. Иномарка врезалась в Volvo, которая вылетела на тротуар и задела 60-летнюю женщину.

По данным канала, авария произошла на Первомайской улице. Пенсионерка и водитель Volvo пострадали. О состоянии шофера Mercedes информации нет.

Telegram-канал Mash сообщает, что от столкновения с деревом в Volvo сработала подушка безопасности, из-за чего водителя зажало в салоне.

Ранее в Москве двое водителей такси столкнулись на дороге, где в результате одну из машин унесло в кювет. После аварии таксисты решили выяснить отношения и подрались. Один из таксистов сломал своему коллеге ногу, пострадавшего забрали с места на машине скорой.

Также в столице автобус с «гармошкой» разорвало пополам при столкновении с фонарным столбом на Волоколамском шоссе. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. В момент ДТП пассажиров в автобусе не было.