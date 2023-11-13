Банкомат не принял миллион москвича и «подарил» его другому человеку У москвича украли 995 тысяч рублей, которые не принял банкомат

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москвич поместил в банкомат 995 тысяч рублей и ушел, не дождавшись уведомления о том, что операция прошла успешно. В итоге аппарат деньги не принял и их украл случайный человек, сообщает Telegram-канал Baza. Отмечается, что оперативникам быстро удалось найти средства и вернуть их пострадавшему.

По данным канала, 35-летний Владимир пришел к банкомату в одном из торговых центров, чтобы оплатить ипотечный кредит. Ему нужно было внести 2 млн рублей, а в купюроприемник можно было поместить только 1 млн. Мужчина разделил платеж на две части, и в первый раз проблем не возникло. Поэтому мужчина положил оставшиеся средства в банкомат и ушел.

Спустя несколько минут пострадавший понял, что деньги не зачислились на счет, и позвонил в службу поддержки. Там ему сообщили, что банкомат не принял платеж и должен был отдать его обратно. Вернувшись к аппарату, Владимир деньги не обнаружил. Мужчина обратился в полицию, после чего правоохранители отследили «счастливчика», который пришел к банкомату после пострадавшего, и вернули тому средства.

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