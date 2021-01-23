Знакомый Макгрегора прокомментировал ненависть между Конором и Хабибом

https://static.news.ru/photo/30c05e10-5e1e-11eb-abb6-fa163e074e61_660.jpg Конор Макгрегор Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чемпион Fight Nights Global Дмитрий Бикрёв, участвовавший в организации приезда Конора Макгрегора в Москву в 2019 году, прокомментировал отношения ирландца с Хабибом Нурмагомедовым.

Там нет никакой ненависти и близко. Он его уважает, о чём и говорил не раз. Просто болельщики очень остро воспринимают этот треш-ток. Просто у нас разные менталитеты и понятия. Что для нас под запретом, для них — норма. В общении Конор оставил очень хорошее впечатление. Он ведёт на публике так же, как в жизни, — всегда на позитиве, человек-шоу, артист, — сказал Бикрёв корреспонденту NEWS.ru.

Макгрегор проиграл Дастину Порье на турнире UFC 257. Поединок прошёл на «Бойцовском острове» в Абу-Даби и завершился техническим нокаутом во втором раунде.

Для американца эта победа стала 27-й при 6 поражениях, Макгрегор в пятый раз проиграл при 22 победах.

NEWS.ru писал, что по мнению чемпиона UFC Петра Яна, Макгрегор проиграл, потому что он — «сытый волк».