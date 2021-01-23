Пётр Ян объяснил поражение Макгрегора от Порье

https://static.news.ru/photo/1b998856-5e12-11eb-835d-fa163e074e61_660.jpg Конор Макгрегор Фото: Jeff Bottari/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российский боец, чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян прокомментировал поражение Конора Макгрегора от Дастина Порье на турнире UFC 257.

Не ожидал такого исхода. Понимал, что бой будет интересный, но думал, что Конор поймает Порье на свой удар, свою плюшку. Но это большой спорт, тяжёлый. Думаю, бойцовское время голодного Макгрегора уже уходит. Сытый волк уже не хищник, — приводит слова Яна пресс-служба клуба «Архангел Михаил».

Бой прошёл на Бойцовском острове в Абу-Даби и завершился победой Порье нокаутом во втором раунде.

Для Дастина эта победа стала 27-й при 6 поражения, Макгрегор потерпел пятое поражение при 22 победах.

Российский боец Александр Шлеменко рассказал NEWS.ru, что расстроился из-за того, что его прогноз не сбылся.