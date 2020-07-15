Ян отреагировал на сравения с Нурмагомедовым

https://static.news.ru/photo/41449ee8-c735-11ea-860d-fa163e074e61_660.jpg Пётр Ян Фото: petr_yan/instagram.com

Российский чемпион Ultimae Fighting Champinship в легчайшем весе Пётр Ян ответил на вопросы журналистов о сравнения с другим российским чемпионом Хабибом Нурмагомедовым.

Конкуренции никакой нет 100%. Мы не дружим — мы знакомы. Почему я сказал не сравнивать — мы абсолютно разные. По всем параметрам. Каждый по-своему — боевая единица. Он достойный боец, — приводит слова Яна E1.ru.

Также боец отметил, что самым сложным в бою с Жозе Алду было защищаться от лоу-киков, так как бразилец жёстко бил в голень.

Как писал NEWS.ru, Пётр Ян вернулся на родину с поясом чемпиона UFC. В аэропорту Екатеринбурга его встретили свыше 150 болельщиков.