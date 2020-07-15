Пётр Ян: соперники выстроились в ряд, буду смотреть, кто как себя вёл

https://static.news.ru/photo/cc425be8-c730-11ea-9ff6-fa163e074e61_660.jpg Пётр Ян Фото: petr_yan/instagram.com

Российский боец Пётр Ян вернулся на родину с поясом чемпиона Utimate Fighting Championship. В аэропорту Екатеринбурга его встретили свыше 150 болельщиков. Боец рассказал о предстоящих планах.

Сейчас соперники выстроились в ряд. За два года все изменилось. Сейчас я буду смотреть, кто из них как себя вел, когда я сам предлагал им драться, а они отказывались. Пока я не знаю, кто следующий. Это все за матчмейкерами и менеджерами. Хочу драться с самыми достойными, которые этого заслуживают, — приводит слова Яна пресс-служба клуба «Архангел Михаил».

Также новоиспечённый чемпион сказал, что эмоции от победы ушли, он чувствует опустошение и хочет отдохнуть.

Как сообщал NEWS.ru, на «Бойцовском острове» в Абу-Даби завершился очередной турнир UFC. В главном бою вечера американский полулегковес Келвин Кэттар победил по очкам соотечественника Дэна Иге.