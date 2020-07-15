Кэттар победил Иге в главном бою UFC в Абу-Даби

https://static.news.ru/photo/75a05276-c722-11ea-9634-fa163e074e61_660.jpg Келвин Кэттар Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На «Бойцовском острове» в Абу-Даби завершился очередной турнир Ultimate Fighting Championship. В главном бою вечера американский полулегковес Келвин Кэттар (22-4) победил по очкам соотечественника Дэна Иге (14-3) и одержал вторую подряд победу после поражения от россиянина Забита Магомедшарипова.

Кэттар в первой раунде хорошо использовал антропометрическое превосходство, перебивая соперника ударами с дистанции, а в конце первого раунда потряс его коленом. Иге действовал на контратаках, ожидая, когда соперник начнёт уставать, а в одной из контратак разбил ему нос. К середине поединка его ход выровнялся, но Иге получил сильное рассечение под правым глазом.

В чемпионских раундах Иге попытался пройти в борьбу, но лишь пропустил из-за этого несколько ударов сверху и окончательно отдал сопернику инициативу. Кэттар не форсировал события в концовке и спокойно довёл дело до победы по очкам. Судьи отдали победу Кэттару со счётом 49:46 (двое) и 48:47

Как сообщал NEWS.ru, в соглавном бою вечера на турнире UFC на «Бойцовском острове» американец Тим Эллиот победил соотечественника Райана Бенуа.