Бывшие соперники Яна и Багаутинова победили на "Бойцовском острове"

https://static.news.ru/photo/522d1566-c71f-11ea-852c-fa163e074e61_660.jpg Тим Эллиот Фото: awkward_mma/instagram.com

В соглавном бою вечера на турнире UFC на «Бойцовском острове» американец Тим Эллиот (16-11-1) победил соотечественника Райана Бенуа (10-7).

Бой в наилегчайшем весе проходил в высоком темпе с постоянным обменом ударами. Бывший соперник Али Багаутинова Эллиот в основном поддавливал и пару раз перевёл бой в партер, но Бенуа опасно огрызался на ближней дистанции. Во втором раунде жёсткие удары Бенуа стали чаще доходить до цели, однако он допустил стратегическую ошибку, решив пройти в ноги. Эллиот использовал гильотину, чтобы занять доминирующее положение в партере, и сохранял инициативу до конца раунда, но едва не отдал ногу на болевой в концовке. В третьем раунде более свежий Бенуа несколько раз потряс соперника, но не смог добить. В итоге все трое судей отдали победу Эллиоту со счётом 29:28.

Бойцы легчайшего веса Коди Стэйман и бывший соперник Петра Яна Джимми Ривера приняли бой в экстренном порядке, поэтому решили драться в полулёгком весе. После трёх раундов упорного боя, проходившего в стойке и в партере, судьи отдали победу Ривере.

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