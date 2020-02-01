О долгой взаимной любви между Александром Емельяненко и «зелёным змием» ходят легенды. Боец и сам этого не скрывает, комментируя свои подвиги. Правда подчёркивает, что пьёт редко, но метко. Нередко его загулы приводили к срывам боёв или же он выходил на них в таком состоянии, что не мог конкурировать. NEWS.ru вспоминает все подобные случаи с участием скандального бойца, а заодно предупреждает лигу ACA, согласившуюся дать Емельяненко очередной шанс.

Вынесенную в заголовок фразу боец произнёс после освобождении от семидневного ареста за «мелкое хулиганство» в Анапе и она кратко и метко характеризует всю его спортивную карьеру на протяжении последних восьми лет.

Бой с Джеффом Монсоном

В 2011 году Александр Емельяненко подписал контракт с М-1 и быстро стал одной из главных звёзд организации. После сокрушительного поражения в дебютном бою с Магомедом Маликовым он выиграл четыре поединка подряд и получил бой с уже постаревшим, но всё ещё опасным в партере ветераном UFC Джеффом Монсоном. Александр играючи разбивал американца в стойке в первом раунде, но затем неожиданно выдохся, пропустил проход в ноги и сдался во втором раунде от коронного приёма Снеговика — удушения «север-юг». Ещё не пришедший в себя, Емельяненко сразу после боя потребовал реванша. О причинах внезапного поражения и поведения Александра рассказал впоследствии глава лиги М-1 Вадим Финкельштейн.

Он практически не готовился к бою, конкретно пил. Оставалось две-три недели до боя, когда мы с Фёдором еле вытащили его и отправили в Питер. Он вышел на бой, проиграл, а потом говорит, делай мне реванш. На следующее утро Александр покаялся, сказал, что бросит пить и начнёт заниматься спортом, но ровно через пять дней произошла история с Барнаулом. После этого я прекратил с ним работать, — рассказал Финкельштейн в интервью «Матч ТВ» .

Под историей с Барнаулом имелось ввиду неадекватное поведение Александра в самолёте, в ходе которого он курил и оскорблял других пассажиров, за что был оштрафован на 800 рублей, а по прилёту дал «мастер-класс» пьяного мастера перед молодыми бойцами.

Александр Емельяненко и Джефф Монсон, 2011 г. Владимир Астапкович/РИА Новости

Сорванный реванш с Крокопом

В начале ноября 2013 года Александр Емельяненко должен был возглавить шоу «Легенда» в Москве, где его соперником был назначен легендарный хорват Мирко Филипович по прозвищу Крокоп. По замыслу организаторов, россиянин должен был взять реванш у ветерана за поражение на турнире PRIDE, однако Емельяненко решил подраться, не доходя до ринга. 23 октября в одном из московских кафе он вступил в конфликт с шумно отдыхающей компанией. В результате под раздачу попал пенсионер Василий Мисютин, которому боец разбил бровь, но тот согласился пойти на мировую и отказался от заявления в полицию. Однако скандал привёл к отмене боя с Крокопом, которого победил вышедший на замену Алексей Олейник.

Скандал в Тюмени

В декабре 2013 года Емельяненко готовился выступить на турнире в Тюмени, где его соперником должен был быть ветеран Bellator американец Эрик Приндл. Однако приехав на сбор в Тюмени, он, по словам директора местной федерации ММА Елены Мухаметшиной, нарушал спортивный режим и отказался проходить врачебный осмотр и сдавать анализы. Это и стало поводом для отмены боя и замены скандального бойца на Константина Ерохина. Сам Емельяненко вину отрицал и в интервью ТАСС заявил, что прошёл все медосмотры, а организаторы решили сэкономить на нём.

Я сделал им рекламу турнира и обеспечил своим участием продажу билетов... мне предложили согласиться на снижение гонорара в три раза. Я отказался. В итоге меня замучили медицинскими комиссиями, которые я все прошёл. Все документы у меня есть на руках, а у организаторов есть копии. Они ищут причину, чтобы сорвать бой, разорвать контракт и не заплатить мне неустойку, — рассказал Емельяненко ТАСС .

Позже председатель Всероссийской коллегии судей Союза ММА России Радмир Габдуллин обвинил в конфликте президента Тюменской федерации ММА Олега Мухамедшина и исключил его из Союза ММА России.

Бой с Дмитрием Сосновским

Обвинённый впоследствии в похищении человека ученик Алексея Олейника и уроженец Крыма Дмитрий Сосновский в подходящий момент решил прокачать карьеру на скандальном ветеране. Едва отгремел тюменская история, как Емельяненко взял на поруки президент промоутерской компании «Колизей» Олег Раевский. Однако он не учёл тот факт, что именитый боец находился не в форме из-за разгульного образа жизни и на бой вышел, мягко говоря, не готовым. В итоге Сосновский без проблем перевёл поединок в партер и серией ударов заставил Емельяненко постучать в знак сдачи. Этот поединок был для Александра последним перед тюремным заключением.

Рассмотрение уголовного дела в отношении Емельяненко, 2014 г АГН «Москва»

Сорванные бои в 2019 году

После года проведённого в клубе «Ахмат», где Александр обосновался после выхода из тюрьмы, он набрал хорошую форму и отметился беспроигрышной серией из шести боёв. Очередной поединок был назначен на 4 мая 2019 года против бразильца Вагера Прадо, но был отменён, так как 1 марта Емельяненко попал в ДТП в Кисловодске. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он попытался скрыться от полиции. Следствием инцидента стал разрыв контракта с компанией RCC. Вместо отменённого боя Александр попытался провести поединок на турнире «Битва на Волге» в мае, но там его планам было не суждено сбыться из-за падения с велосипеда.

Мой Друг Виктор организовал двухчасовую тренировку на велосипедах! Я выдержал нагрузку, но из-за неумения кататься на велике разбился. Бой, который должен проходить в Самаре, перенесён, — написал тогда Емельненко на своей странице в Instagram.

Бой с Кокляевым, 2019 г. Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бой с Кокляевым

За несколько недель до боя по правилам бокса в минувшем ноябре Емельяненко был замечен в нетрезвом виде в Москве. Видео с его невнятной беседой с прохожими попало в Интернет, однако сам бой всё же состоялся. Более того Александр посрамил скептиков и в очередной раз доказал, что мастерство не пропьёшь, нокаутировав Кокляева в первом раунде. После этого вызывать на бой скандального тяжеловеса стало мейнстримом. В этом отметились многие бойцы и даже глава Чечни Рамзан Кадыров, однако сам Александр сделал выбор в пользу Магомеда Исмаилова.

Осталось пожелать, чтобы до 3 апреля не вышла новая серия «приключений Шурика», а Александр не только дошёл до клетки, но и сделал это трезвым и хорошо подготовленным, так как столь серьёзный соперник как Магомед Исмаилов не простит непрофессиональное отношение к подготовке.