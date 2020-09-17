Вудли отказался от рукопожатий с Ковингтоном по причине ненависти

Американский боец UFC Тайрон Вудли заявил, что не будет пожимать руку перед боем своему сопернику Колби Ковингтону и рассказал о своих чувствах к нему.

Я собираюсь бить Колби по лицу руками, ногами, коленями и локтями, нокаутировать его, заставить сдаться, привести в чувства и нокаутировать снова, а затем убрать его с настила без рукопожатия. Я ненавижу даже произносить его имя, потому что он не заслуживает присутствия на нашем шоу, — приводит слова Вудли BJPenn.com.