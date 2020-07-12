Волкановски защитил пояс от Холлоуэя раздельным решением судей

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

В соглавном бою вечера на турнире UFC на «Бойцовском острове» в Абу-Даби австралиец Алекс Волкановски во второй раз победил по очкам гавайца Макса Холлоуэя и сохранил титул UFC в полулёгком весе.

Бойцы осторожно начали поединок, но Волкановски, несмотря на меньший рост и длину конечностей, успешно держал соперника на дистанции. В то же время Холлоуэй к концу первого раунда оставил сопернику отметины на лице, а затем развил успех во втором раунде, показывая, что противостояние на дистанции — это его коронка. Для Волкановски такое давление стало тупиком, потому он пытался изменить ход боя за счёт клинча.

В чемпионских раундах Холлоуэй продолжил прессовать соперника ударами ногами, что приносило ему успех, пока Волкановски не начал взрываться и перебивать соперника в разменах, а в заключительной пятиминутке провёл даже тейкдаун. Однако для победы этого оказалось недостаточно.

Как сообщал NEWS.ru, российский боец Пётр Ян стал чемпионом UFC в легчайшем весе, победив легендарного бразильского бойца Жозе Алду.