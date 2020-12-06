Веттори победил Херманссона в главном бою турнира UFC в Лас-Вегасе

https://static.news.ru/photo/cd5744e4-3788-11eb-88eb-fa163e074e61_660.jpg Марвин Веттори Фото: marvinvettori/instagram.com

В противостоянии двух европейских средневесов итальянец Марвин Веттори (16-4-1) победил единогласным решением судей шведа Джека Херманссона (21-6) в главном бою турнира UFC в Лас-Вегасе.

Левша Веттори старался сократить дистанцию и достать соперника с левой, а Херманссон отвечал ударами ногами. Веттори отправил соперника в глубокий нокдаун мощной двойкой, но после этого слишком сумбурно просился его душить и добивать. Херманссон активно начал второй раунд и полез в борьбу, но Веттори перехватил инициативу в партере. Третий раунд прошёл в невысоком темпе, что позволило шведу выровнять поединок.

Итальянец активизировался в четвёртом раунде, понимая, что победа ещё не у него в кармане, но и Херманссон воспрял духом и успешно отвечал в контратаках. Концовка раунда осталась за Веттори, а в заключительной пятиминутке он не позволил сопернику переломить ход боя. Все трое судей отдали победу Веттори со счётом 49:46 (двое) и 49:45.

В соглавном бою вечера молодой полутяжеловес Джамал Хилл победил техническим нокаутом во втором раунде ветерана из Гаити Овинса Сен-Прё. Бой россиянина Мовсара Евлоева был отменён за несколько часов до турнира из-за положительного теста на COVID-19.

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