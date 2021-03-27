Валуев рассказал, как воспринял поражение Поветкина

https://static.news.ru/photo/4f5bde06-8f8a-11eb-b0fd-96000091f725_660.jpg Николай Валуев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Николай Валуев, завершивший боксёрскую карьеру более десяти лет назад, рассказал об эмоциях от поединка Александра Поветкина против британца Диллиана Уайта.

Для россиянина в этом бое всё закончилось в четвёртом раунде техническим нокаутом.

Нельзя описать словами, как я расстроен. В глубине души мы понимали, что, исходя из предыдущего боя, подобный итог был вполне вероятен. Но мы ждали, что будет нечто противопоставлено Уайту, — отметил депутат Госдумы в беседе с «Чемпионатом».

После проигрыша 41-летний Поветкин расстался с титулом временного чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC). За карьеру он потерпел всего три поражения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Александр Поветкин после проигрыша Уайту, скорее всего, завершит карьеру. Такое мнение высказал глава промоутерской компании, представляющей интересы российского боксёра, Андрей Рябинский.