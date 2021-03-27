Промоутер заявил, что проигранный Уайту бой был последним для Поветкина

https://static.news.ru/photo/354e7822-8f56-11eb-b77e-96000091f725_660.jpg Александр Поветкин Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Глава промоутерской компании, представляющей интересы боксёра Александра Поветкина, Андрей Рябинский считает, что россиянин после проигрыша Уайту завершит карьеру.

Поветкин в ночь на 28 марта проиграл британцу Диллиану Уайту в повторном поединке в Гибралтаре и лишился временного титула чемпиона мира в тяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC). Всё решилось техническим нокаутом в 4-м раунде.

Я думаю, это последний бой [Поветкина], — сообщил Рябинский в Twitter.

Поветкин и Уайт первый раз бились в августе 2020 года в Великобритании. Россиянин тогда отправил противника в нокаут. В активе у олимпийского чемпиона 2004 года Поветкина 36 побед (25 нокаутом), 1 ничья и 3 поражения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Александр Поветкин потерпел поражение от британца Диллиана Уайта. Бой был остановлен судьёй в конце четвёртого раунда после тяжёлого нокдауна, в котором оказался Поветкин. Пропустивший много ударов в голову россиянин сумел подняться до счёта 10, но выглядел сильно потрясённым, и рефери снял его с поединка. В этот же момент из угла Александра вылетело полотенце.