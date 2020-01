Новоиспечённый чемпион PFL Али Исаев вырос в Левашинском районе Республики Дагестан и с детства отличался крепким телосложением, что предопределило его дальнейшую судьбу. На борцовском ковре он быстро достиг успехов и в 22 года попал в расширенный список кандидатов в сборную России. Битва за место в составе предстояла нешуточная, но непререкаемыми лидерами команды в то время были Курамагомед Курамагомедов и Бахтияр Ахмедов, а потому молодёжи приходилось искать счастья в соседних государствах. Исаев пришёлся ко двору в Азербайджане и принял участие в пекинской Олимпиаде-2008 под флагом этой страны. Тогда не хватило опыта, но молодой борец рассчитывал на скорый прогресс и то, что через четыре года ему удастся потеснить с Олимпа выступающего за Узбекистан осетина Артура Таймазова.

Травмы не позволили Али реализовать все мечты в олимпийском спорте, а потому главной победой на ковре так и осталось золото чемпионата Европы-2009 в Вильнюсе в схватке, которую проиграть он не имел права. В финале его соперником стал уроженец Северной Осетии Руслан Басиев. Противостояния дагестанской и осетинской школ борьбы в России всегда считались принципиальными, но здесь был особый случай. Басиев представлял Армению — самое недружественное государство для новой родины Алиева. Ситуация осложнялась ещё тем, что финал проходил 31 марта — в одну из самых трагичных дат в истории Азербайджана.

Первый период остался за Басиевым, но Алиев сумел переломить ход неудачно складывавшегося для себя поединка и в решающем третьем периоде вырвал победу.

Вряд ли тогда, стоя на высшей ступени пьедестала в литовской столице, Али Исаев мог представить, что спустя десять лет ему предстоит совершить такой же маленький спортивный подвиг, чтобы добиться главного в карьере успеха уже совсем в другом виде спорта. 31 октября 2019 года ему предстояли два поединка серии плей-офф в один вечер. Для борца олимпийского уровня несколько схваток в день с разными соперниками — обычное дело. Вот и здесь Исаев без особых проблем возил два раунда в партере темнокожего увальня Келвина Тиллера, держа в уме схватку с куда более серьёзным соперником и главным фаворитом турнира.

Другой россиянин (в ММА Исаев представляет Россию, паспорт которой он также сохранил) Денис Гольцов имел куда больший опыт в смешанных единоборствах и был неоднократным чемпионом мира по боевому самбо. Он отдавал должное борцовским навыкам своего визави, а потому предпочитал вести бой на дистанции, перестреливая тяжёлого оппонента и уходя от него на ногах. Такая тактика приносила успех, и первые два с половиной раунда оставались за Гольцовым. На последних секундах боя Исаев предпринял отчаянный штурм последней надежды, на который борцы идут, когда до победы не хватает нескольких баллов. Он провёл стремительную комбинацию в голову, после которой Гольцов оказался в нокдауне. Но это было только полдела. Даже выигрыш третьего раунда за счёт концовки не гарантировал Али общей победы, поэтому он принялся ожесточённого добивать соперника. Самый именитый действующий рефери Херб Дин остановил схватку ровно за секунду до финального гонга.

Решающий поединок за $1 млн в Нью-Йорке оказался для Исаева менее сложным испытанием. Он без проблем переводил в партер американского ветерана UFC Джареда Рошолта и устраивал ему там жёсткую экзекуцию. В середине четвёртого раунда измученный американец просто не мог осознанно защищаться от ударов, что привело к остановке боя. Путь от начала карьеры в смешанных единоборствах до первого престижного пояса составил для Али три года и девять боёв.