В новогоднюю ночь в Нью-Йорке российский тяжеловес Али Исаев завоевал пояс чемпиона Professional Fighters League, нокаутировав в финале Гран-при ветерана UFC Джареда Рошолта. Большую часть своей спортивной жизни Исаев посвятил борцовскому ковру, где в составе сборной Азербайджана становился чемпионом Европы и мечтал об олимпийском золоте, а в итоге ворвался в элиту в совершенно другом виде спорта в возрасте, когда многие борцы уже заканчивают выступать.

Схватка, которую было нельзя проиграть

Новоиспечённый чемпион PFL Али Исаев вырос в Левашинском районе Республики Дагестан и с детства отличался крепким телосложением, что предопределило его дальнейшую судьбу. На борцовском ковре он быстро достиг успехов и в 22 года попал в расширенный список кандидатов в сборную России. Битва за место в составе предстояла нешуточная, но непререкаемыми лидерами команды в то время были Курамагомед Курамагомедов и Бахтияр Ахмедов, а потому молодёжи приходилось искать счастья в соседних государствах. Исаев пришёлся ко двору в Азербайджане и принял участие в пекинской Олимпиаде-2008 под флагом этой страны. Тогда не хватило опыта, но молодой борец рассчитывал на скорый прогресс и то, что через четыре года ему удастся потеснить с Олимпа выступающего за Узбекистан осетина Артура Таймазова.

Артур Таймазов Jin Liwang/Xinhua/Global Look Press

Травмы не позволили Али реализовать все мечты в олимпийском спорте, а потому главной победой на ковре так и осталось золото чемпионата Европы-2009 в Вильнюсе в схватке, которую проиграть он не имел права. В финале его соперником стал уроженец Северной Осетии Руслан Басиев. Противостояния дагестанской и осетинской школ борьбы в России всегда считались принципиальными, но здесь был особый случай. Басиев представлял Армению — самое недружественное государство для новой родины Алиева. Ситуация осложнялась ещё тем, что финал проходил 31 марта — в одну из самых трагичных дат в истории Азербайджана.

Первый период остался за Басиевым, но Алиев сумел переломить ход неудачно складывавшегося для себя поединка и в решающем третьем периоде вырвал победу.

Выходя на ковёр, я осознавал значимость моей победы для страны, которую представляю, — рассказал Исаев в ответ на вопрос, что помогло ему переломить ход финальной схватки.

Ремейк в Вегасе

Вряд ли тогда, стоя на высшей ступени пьедестала в литовской столице, Али Исаев мог представить, что спустя десять лет ему предстоит совершить такой же маленький спортивный подвиг, чтобы добиться главного в карьере успеха уже совсем в другом виде спорта. 31 октября 2019 года ему предстояли два поединка серии плей-офф в один вечер. Для борца олимпийского уровня несколько схваток в день с разными соперниками — обычное дело. Вот и здесь Исаев без особых проблем возил два раунда в партере темнокожего увальня Келвина Тиллера, держа в уме схватку с куда более серьёзным соперником и главным фаворитом турнира.

Другой россиянин (в ММА Исаев представляет Россию, паспорт которой он также сохранил) Денис Гольцов имел куда больший опыт в смешанных единоборствах и был неоднократным чемпионом мира по боевому самбо. Он отдавал должное борцовским навыкам своего визави, а потому предпочитал вести бой на дистанции, перестреливая тяжёлого оппонента и уходя от него на ногах. Такая тактика приносила успех, и первые два с половиной раунда оставались за Гольцовым. На последних секундах боя Исаев предпринял отчаянный штурм последней надежды, на который борцы идут, когда до победы не хватает нескольких баллов. Он провёл стремительную комбинацию в голову, после которой Гольцов оказался в нокдауне. Но это было только полдела. Даже выигрыш третьего раунда за счёт концовки не гарантировал Али общей победы, поэтому он принялся ожесточённого добивать соперника. Самый именитый действующий рефери Херб Дин остановил схватку ровно за секунду до финального гонга.

Решающий поединок за $1 млн в Нью-Йорке оказался для Исаева менее сложным испытанием. Он без проблем переводил в партер американского ветерана UFC Джареда Рошолта и устраивал ему там жёсткую экзекуцию. В середине четвёртого раунда измученный американец просто не мог осознанно защищаться от ударов, что привело к остановке боя. Путь от начала карьеры в смешанных единоборствах до первого престижного пояса составил для Али три года и девять боёв.

With devastating ground-and-pound, Ali Isaev stays undefeated in the 2019 #PFLChampionship season and is a PFL Champion! pic.twitter.com/AufpHiKdoy — PFL MMA (@ProFightLeague) January 1, 2020

За себя и за своего брата

Али Исаев начал карьеру в смешанных единоборствах в 33 года, примерно в том же возрасте, когда борцовский ковёр на клетку сменили легенды 90-х Рэнди Кутюр и Марк Коулман. В 32 пришёл в ММА и нынешняя гроза среднего веса UFC Йоэл Ромеро, поэтому поздний старт позволяет рассчитывать Али на успешные выступления вплоть до пятого десятка.

Во-вторых, Исаев в ММА не такой уж и новичок. В юности он совмещал тренировки на ковре с занятиями боевым самбо, поэтому задатки ударной техники у него были изначально. Более того он в своё время устроил в клуб «Горец» своего двоюродного брата Рашида Магомедова, ставшего в последствии чемпионом M-1 Challenge, успешным бойцом UFC и участником двух сезонов в PFL, но до заветного миллиона Рашид добраться так и не сумел. Год назад его откровенно засудили в финале с бразильцем Натаном Шульте.

Исаев сейчас представляет клуб «Крепость», и, как и многие его представители, начинал карьеру в лиге Fight Nights. Тренируется он с самым опытным российским представителем в PFL 40-летним ветераном PRIDE Бозигитом Атаевым. Примечательно, что в девяти поединках Исаев ни разу не провёл болевой или удушающий приём, но четыре победы одержал нокаутами и техническими нокаутами, причём однажды вырубил противника ударом ноги с разворота.

Рискнёт ли Исаев покорить UFC?

Об отношении лучшей лиги мира к элитным борцам говорит факт подписания предварительного контракта с Билялом Маховым, по которому они фактически задрафтовали его и были готовы дать шанс в октагоне даже без опыта выступлений в ММА. Исаев обладает всеми теми качествами, которые присущи Махову и при этом весьма неплох в стойке. В лучшей лиге мира, где сейчас не так много сильных борцов-тяжеловесов, а из звёзд новой волны все сплошь ударники, он бы точно не затерялся.

Но пока у Исаева действует контракт с PFL, где он, скорее всего, проведёт сезон 2020, в котором руководство лиги обещает существенное усиление ростера, а значит у российского чемпиона может появиться более серьёзная оппозиция. С другой стороны, Исаеву уже 36 и если покорение октагона остаётся его мечтой, то действовать нужно в ближайшее время и при первой возможности попытаться договориться о переходе в UFC.