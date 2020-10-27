В стиле Трампа: что Кремлёв хочет сделать с мировым боксом

В последние годы любительский бокс переживал, возможно, худшие времена за всю историю: коррупция, долги, допинг и плохие отношения с Международным олимпийским комитетом (МОК) довели Международную ассоциацию (AIBA) до того, что бокс всерьёз собрались исключать из олимпийской программы. В 2018 году об этом открыто заявлял глава МОК Томас Бах. Ситуацию хочет исправить российский функционер, генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлёв. На пресс-конференции в Москве он об этом объявил в стиле Дональда Трампа.

Чтобы объявить о своём намерении стать президентом Международной ассоциации бокса Кремлёв выбрал лозунг Дональда Трампа («Сохраним Америку великой»). Вот, что он сказал.

Я принял решение пойти в президенты AIBA. Я не могу больше смотреть на то, что происходит, четыре года ничего не двигается. Я не сомневаюсь, что выберут меня, я знаю каждого, я не одну страну посетил. С божьей помощью меня выберут, и мы вместе сделаем AIBA снова великой, — сказала Кремлёв.

Дальше он рассказал о том, что сделает первым делом, если его изберут.

Почему я долго думал над этим решением? Я хотел посмотреть на других кандидатов, а также понять, способны ли они спасти AIBA. Но, к сожалению, я не вижу таких людей. Сейчас столько моих коллег из национальных федераций просят меня баллотироваться на пост главы AIBA, я не могу их подвести. Я готов к бою, готов отправить в глубокий нокаут недоброжелателей, кто не хочет видеть AIBA сильной организацией. Те, кто против меня — не хотят, чтобы AIBA была прозрачной, — отметил Кремлёв.

Умар Кремлёв Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Также он заявил, что закроет долги федерации.

Первым делом — закроем долги. Сейчас долг AIBA составляет 20 миллионов долларов. Те, кто довел AIBA до такого состояния, должны понести наказание. Я этим займусь. Но нужно разобраться, является ли это долгом — нужно провести ревизию и полный анализ. В течение полугода нужно полностью закрыть вопрос с долгом. Мы привлечем для развития AIBA более 50 миллионов долларов за два года, — отметил он.

Кроме того, по словам Кремлёва, будет создан совет олимпийских чемпионов

В AIBA будет создан совет олимпийских чемпионов и тренеров, как это сейчас есть в России. Только люди, которые занимались боксом и болеют боксом, знают, как поднять этот вид спорта и вернуть его былое величие, — сказал генсек ФБР.

Говоря о своей поддержке со стороны МОК Кремлёв отметил, что она ему не нужна.

Уверен ли я, что меня поддержит МОК? AIBA — самостоятельная организация. Мне не нужна ничья поддержка, только боксеров и национальных боксёрских федераций. AIBA — та организация, которая объединяет боксёрское сообщество. Мы хотим восстановить права AIBA в МОК. Я проводил много бесед с представителями МОК, с некоторыми членами исполкома и они меня поддерживают, — отметил он.

Естественно, в случае если он будет избран на пост главы FIBA, то покинет пост генсека ФБР.

Я уйду из Федерации бокса России, невозможно будет две должности совмещать. Я думаю, есть у нас достойные кандидаты, кто будет здесь [в России] достойно продолжать. А мне будет необходимо развивать бокс во всем мире. Важно объединять боксёров по всему миру и усиливать конкуренцию. На каждом континенте мы откроем, как минимум одну, а где-то и несколько академий бокса, где молодые спортсмены смогут тренироваться и совершенствовать своё мастерство, — сказал Кремлёв.

Вот с такими идеями Кремлёв пытается взобраться на самый высокий пост в любительском боксе. Учитывая не лучшую репутацию российских функционеров в мире, не факт, что у него это получится. Хотя поддержка у него, наверняка, большая. Он — общительный человек, во всяком случае, журналистам с ним всегда приятно работать. Насколько известно, бокс в России при нём действительно развивался, турниры проводились исправно, форумы организовывались. Движение было заметным. Ясно, что мы не знаем всех подводных камней, без них на таком уровне не бывает.

Проведение внеочередного конгресса, на котором пройдут выборы нового главы AIBA, запланировано на 12–13 декабря 2020 года. Кремлёв уже сейчас занимает должность в AIBA, а именно — председателя комиссии по маркетингу. Исполняющим обязанности президента является Мухамед Мустасан. Он, вероятно, и будет основным конкурентом Кремлёва. Посмотрим, чем дело кончится.