В Ирландии считают, что Макгрегор может стать новым президентом страны

https://static.news.ru/photo/a7d9a3c4-a96c-11ea-acfa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Ирландии считают, что боец смешанных единоборств Конор Макгрегор, ранее объявивший о завершении карьеры, может стать президентом страны в 2025 году.

Букмекеры принимают ставки на то, что Макгрегор станет следующим президентом Ирландии, поставив коэффициент 100/1. На родине спортсмена уважают за то, что он помогает бороться с коронавирусом. Макгрегор уже пожертвовал более €1 миллиона на покупку медицинского оборудования для больниц по всей стране, а также помогает нуждающимся семьям и врачам, сообщает Goss.ie.

Ранее бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры. Об этом ирландец сообщил поклонникам в своём микроблоге в Twitter. Макгрегор сопроводил пост фотографией со своей матерью на одном из чемпионских поединков. Ранее ирландец уже объявлял о завершении карьеры в 2016 и 2019 годах, писал NEWS.ru.