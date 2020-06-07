В Ирландии считают, что Макгрегор может стать новым президентом страны

В Ирландии считают, что боец смешанных единоборств Конор Макгрегор, ранее объявивший о завершении карьеры, может стать президентом страны в 2025 году.
Букмекеры принимают ставки на то, что Макгрегор станет следующим президентом Ирландии, поставив коэффициент 100/1. На родине спортсмена уважают за то, что он помогает бороться с коронавирусом. Макгрегор уже пожертвовал более €1 миллиона на покупку медицинского оборудования для больниц по всей стране, а также помогает нуждающимся семьям и врачам, сообщает Goss.ie.
Ранее бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры. Об этом ирландец сообщил поклонникам в своём микроблоге в Twitter. Макгрегор сопроводил пост фотографией со своей матерью на одном из чемпионских поединков. Ранее ирландец уже объявлял о завершении карьеры в 2016 и 2019 годах, писал NEWS.ru.
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