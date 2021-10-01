В Грозном на турнире в честь дня рождения Кадырова разыграют пояс АСА

4 октября в Грозном состоится ежегодный традиционный турнир лиги Absolute Championship Akhamat (ACA), который проходит накануне дня рождения главы республики Рамзана Кадырова. В главном поединке вечера чемпион АСА в полусреднем весе Абубакар Вагаев проведёт защиту против Устармагомеда Гаджидаудова, как сообщает пресс-служба организации.

Для Вагаева это будет первая защита титула, который он завоевал в феврале 2021 года в поединке с Мурадом Абдулаевым. Гаджидаудов идёт на серии из четырёх побед кряду. Последний поединок он провёл на том же турнире, что и Абдулаев, победив по очкам Андрея Кошкина.

В соглавном поединке экс-чемпион АСА в легчайшем весе и второй номер рейтинга Абдул-Рахман Дудаев сразится с бразильцем Родриго Прайей. Турнир АСА 130 пройдёт во дворце спорта «Колизей».

Как сообщалось ранее, в Москве завершился турнир по смешанным единоборствам АСА 129. В главном бою вечера Александр Сарнавский победил по очкам Рашида Магомедова и стал претендентом на титул чемпиона АСА в лёгком весе.