В Федерации бокса предупредили об опасности кулачных боёв

Поединки на голых кулаках, признанные в России официальным видом спорта, — высокотравматичный вид спорта, который нуждается в тщательном контроле тренировок и соревнований, заявил заместитель руководителя Федерации бокса Подмосковья Сергей Введенский «Радио 1». По его словам, несмотря на установленное возрастное ограничение для выступлений, тренироваться спортсмены наверняка начинают раньше 18 лет,

Для меня как для директора подмосковной детско-юношеской школы олимпийского резерва новый статус кулачного боя — не то чтобы потрясение, но серьёзная вещь, над которой нужно задуматься. У нас в школе олимпийского резерва безопасность на первом месте. Мы очень внимательно за этим следим. И меня беспокоит, что в кулачном бою безопасность спортсменов будет под угрозой, — сказал он.

Введенский добавил, что контроль над этим спортом должны будут взять местные власти, при этом в неподконтрольных Федерации бокса фитнес-центрах могут всё равно проводиться опасные тренировки и соревнования. Также он заявил, что боксёры будут уходить в кулачные бои из-за денег, но олимпийским видом такой спорт не станет как раз по причине травматичности.

Если кулачный бой будет ближе к бизнесу, а скорее всего, так и будет, это станет зарабатыванием денег. И это будет конкурентная среда для нас, для олимпийского бокса. Важно, чтобы этот вид спорта не спровоцировал молодёжь переходить из олимпийского бокса в кулачные бои, — считает Введенский.

Ранее бывший боец UFC Мелвин Гиллард проиграл нокаутом в первом раунде Джо Риггзу и получил пять переломов орбитальной кости в поединке по правилам кулачных боёв BKFC. Ему потребовалась операция, и боец признался, что испуган.