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Усман Нурмагомедов вырубил коленом американца на глазах брата

06:16, 01 августа 2021
Усман Нурмагомедов вырубил коленом американца на глазах брата
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Российский боец лёгкого веса Усман Нурмагомедов, двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова (13-0) нокаутировал в первом раунде американца Мэнни Муро (12-6) и одержал вторую победу в Bellator.

Сначала Нурмагомедов проверил защиту соперника хайкиками, а затем перевёл бой на землю и забрался за спину, откуда разбивал соперника жёсткими ударами. Россиянин действовал размерено, внимательно слушая подсказки из угла от Хабиба, который приехал на турнир поддержать своих товарищей по команде. Когда бойцы вернулись в стойку, Усман пробил Муро жёстким ударом коленом по печени, а затем добил на земле. Усман Нурмагомедов считается самым хорошо бьющим бойцом в школе Нурмагомедов.

Как сообщалось ранее, дебютирующий в Bellator российский боец лёгкого веса Ислам Мамедов победил по очкам американца Брента Примуса на турнире в Анкасвилле (США).

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