Усман Нурмагомедов вырубил коленом американца на глазах брата

Сначала Нурмагомедов проверил защиту соперника хайкиками, а затем перевёл бой на землю и забрался за спину, откуда разбивал соперника жёсткими ударами. Россиянин действовал размерено, внимательно слушая подсказки из угла от Хабиба, который приехал на турнир поддержать своих товарищей по команде. Когда бойцы вернулись в стойку, Усман пробил Муро жёстким ударом коленом по печени, а затем добил на земле. Усман Нурмагомедов считается самым хорошо бьющим бойцом в школе Нурмагомедов.

Usman Nurmagomedov, Khabibs cousin with a knee to the body for the 1st rd TKO #Bellator263

