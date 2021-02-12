Усман нокаутировал Бёрнса и сохранил титул UFC

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В главом бою вечера на турнире UFC 258 в Лас-Вегасе нигерией Камару Усман победил техническим нокаутом в третьем раунде бразильца Гилберта Бёрнса и отстоял титул чемпиона UFC в полусреднем весе.

Агрессивно настроенный Бёрнс уже на первой минуте потряс Усмана жёстким правым боковым, но затем поскользнулся и оказался на спине. Усман не пошёл к бразильцу в гард, предпочитая отбивать ноги соперника с дистанции. Но поднявшись в стойку, бразилец снова бил опаснее и точнее. Во втором раунде после обмена джебами уже Усман потряс бразильца тяжелейшим ударом и затем начал активно развивать успех. Бёрнс проваливался и не мог долго прийти в себя. В третьем раунде Бёрнс упал уже от джеба Усмана, а после жёсткого добивания на земле рефери Херб Дин остановил поединок.

Как сообщал NEWS.ru, в соглавном бою вечера на турнире UFC 258 в Лас-Вегасе в наилегчайшем дивизионе мексиканка Алекса Грассо победила по очкам американку Мэйси Барбер.