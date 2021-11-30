Украинский боксёр, чемпион мира в тяжёлом весе Александр Усик рассказал о самой сложной тренировке в жизни. Она была связана с плаванием. Слова 34-летнего спортсмена приводит Lucky Punch.

Когда мы готовились к Олимпийским играм — 2012, мы плыли в бассейне 10 км. Нельзя было останавливаться — лишь плаваешь от бортика до бортика. Мы плыли 5 часов 3 минуты. Конкретно я плыл 5 часов 3 минуты, — сказал Усик.

По его словам, после этого его «штормило» два дня, он даже за руль не садился. Он решил, что после такой тренировки ему по силам стать пилотом космического корабля.

На Олимпиаде-2012 в Лондоне Усик завоевал золотую медаль. В профессионалах он провёл 19 боёв, все выиграл, 13 из них — нокаутом. В 2018-м стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе, в 2021-м после победы над Энтони Джошуа — обладателем трёх поясов в тяжёлом.