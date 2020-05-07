Украинским боксёрам Усику и Ломаченко пообещали гражданство РФ

https://static.news.ru/photo/b8c4290a-90aa-11ea-b146-fa163e074e61_660.jpg Александр Усик Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Российское гражданство может быть предоставлено украинским боксёрам Александру Усику и Василию Ломаченко, если возникнет такая необходимость. Так генеральный секретарь Федерации бокса РФ Умар Кремлев прокомментировал сообщение о включении данных спортсменов в базу украинского сайта «Миротворец».

Представитель федерации уточнил, что боксёров к числу «врагов Украины» отнёс не официальный Киев, а какие-то люди, которые «за доллары бегают и выполняют поручения».

Их обоих там любят и обожают. Не только на Украине, но и в России и Белоруссии, весь православный мир их любит и поддерживает. Так же и я поддерживаю, — цитирует Кремлева «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что российское гражданство позволит Усику и Ломаченко дальше радовать болельщиков всего мира.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Усик и Ломаченко провинились из-за съёмок в российском документальном фильме про общество и религию. При этом, как сказано на «Миротворце», их упрекают в отрицании российской агрессии и участии в антиукраинских пропагандистских мероприятиях страны-агрессора. Каждый из боксёров значится как «противник независимости украинского православия» от Русской православной церкви.