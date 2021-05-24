Украинский тренер назвал цену золотой медали Олимпиады для Ломаченко

https://static.news.ru/photo/ebad659a-bd39-11eb-a05a-96000091f725_660.jpg Василий Ломаченко Фото: lomachenkovasiliy/instagram.com

Украинский тренер по боксу Сергей Городничев рассказал о коррупции на Олимпийских играх и цене золотой медали для Василия Ломаченко. Слова тренера приводит YouTube-канал «Боксерская правда».

На Олимпиаде золотая медаль, например, для Олега Саитова стоила миллион долларов, для Васи Ломаченко стоила 700 тысяч медаль в Пекине. Просто Вася же этого не знает, и тренеры не знают. Это знают только наверху. На Олимпиаду везутся деньги. Насчет Лондона не знаю, знаю насчет Пекина, что за Васю 100 процентов завозили, — сказал Городничев.

По словам тренера, все медали на Олимпийских играх распределены заранее.

Ломаченко — золотой медалист Пекина-2008 и Лондона-2012. В профессиональной карьере он одержал 14 побед (10 нокаутов) и два поражения. Он — чемпион мира в трёх весовых категориях — полулёгкой (2014 — 2016), 2-й полулёгкой (2016 — 2018) и лёгкой (2018 — 2020).

22 марта менеджер Ломаченко Эгис Климас назвал сроки возвращения украинца на ринг.