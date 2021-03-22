Менеджер Ломаченко назвал сроки возвращения украинца на ринг

https://static.news.ru/photo/37c9d534-8b31-11eb-aa43-96000091f725_660.jpg Василий Ломаченко Фото: vk.com/vasyllomachenko

Эгис Климас, менеджер украинского боксёра Василия Ломаченко обозначил сроки возвращения своего клиента на ринг. Его слова приводит YouTube-канал Usachev TV.

Ведутся переговоры, что в июле Ломаченко должен вернуться на ринг. Искать соперников не тяжело, потому что это Василий Ломаченко, все хотели бы с ним побоксировать. Не думаю, что там какие-то проблемы. Есть желание провести ещё один бой с Лопесом, а там — как пойдеёт. Он уже на 100 процентов восстановился и готов, — сказал Климас.

Предыдущий поединок Ломаченко провёл в Лас-Вегасе 18 октября — это было поражение от американца Теофимо Лопеса. Бой завершился единогласным решением: все трое судей отдали победу Лопесу со счётом 117:111, 116:112 и 119:109. 32-летний украинец утратил титулы чемпиона мира в лёгком весе.

Как писал NEWS.ru, после поражения Ломаченко затравили его соотечественники.