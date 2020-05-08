Украинский борец вызвал Усика на бой без правил из-за слов о Крыме

https://static.news.ru/photo/1a238be8-920c-11ea-a3b3-fa163e074e61_660.jpg Александр Усик Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Украинский борец вольного стиля Богдан Грицай вызвал на бой бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу среди профессионалов в первом тяжёлом весе Александра Усика.

Я принимаю твой вызов на бой без правил, без любых правил. Не тебе решать, чей Крым, и не тебе решать, что писать и говорить украинцам. От кого ты ждёшь благословения? От ФСБ? Ты комментируешь всё подряд: медицину, коронавирус, историю, богословие, — заявил Грицай в видеообращении на своей странице в Instagram.

Также борец заявил, что после боя Усик выучит урок, что бои без правил не допустимы для профессионального боксёра.

Как сообщал NEWS.ru, бразильский боец Роналду Соуза, который на турнире UFC в Джексонвилле в ночь с 9 на 10 мая должен был встретиться с ямайцем Юрайей Холлом, сдал положительный тест на коронавирус.