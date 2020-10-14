Украинская головоломка: юный американец обещает усыпить Ломаченко

Любой бой украинца Василия Ломаченко — это праздник, особенно сейчас, после 14-месячной паузы и пандемии. И особенно с таким соперником — американцем Теофимо Лопесом — самым любопытным оппонентом Василия за долгое время. Их бой 18 октября имеет все шансы стать лучшим за весь год.

История наездов

Сейчас уже любой большой поединок сложно представить без накатов со стороны обоих боксёров или хотя бы одного. В этом случае есть один явный агрессор — это Лопес. Ломаченко либо не отвечает ему вообще, либо делает это мягко и дипломатично — так же, как и вёл себя всю жизнь до этого. Василий — человек строгого советского воспитания, он не привык провоцировать людей и поливать их грязью. А вот слова Лопеса имеет смысл привести и разобраться, с какой целью он их говорит.

Я полностью готов. Мы готовимся к двенадцати раундам, но, если даст бог, мы сможем его поймать. Это будет тяжёлый бой для него. Я молод, а ему 32 или 33 года, но дело ещё и в том, что я слишком большой для него. Многие говорят, что это бой года, и я чувствую, что мы сделаем нокаут года. Заставлю Ломаченко заснуть, — приводит слова Лопеса Boxingscene.

В других интервью Лопес утверждает, что нокаутирует украинца за три раунда и готов поставить на это все деньги. Ещё он говорил, что Василий переоценён, что в его движениях нет ничего особенного, что его можно поймать на удар, что и случится 17 октября по Вегасу, 18 по Москве.

На всё это Василий ответил в своём стиле.

Лопес — хороший боец, чемпион мира. Теофимо обладает отличной мощью, скоростью, он умный боксёр. Я не люблю сравнивать себя с соперниками. Я просто хочу всё показать на ринге. Думаю, Лопесу придётся очень долго решать мою головоломку, — отметил он.

Теофимо Лопес Joel Plummer/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press

Так зачем Лопес задирает Василия? У этого есть две причины: во-первых, раскрутка боя. Чем больше громких и провокационных заявлений, тем больше публикаций в СМИ, больше людей узнает о бое, больше его посмотрят, фанатская база Лопеса вырастет, увеличатся и его гонорары. Вторая и главная суть трэштока — вывести соперника из себя. Кто знает, насколько крепкими окажутся нервы у твоего оппонента.

Не все способны сначала хладнокровно выиграть поединок, а уже потом дать волю эмоциям, как делает чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. Кто-то может дать волю эмоциям непосредственно в бою, отойти от плана, наделать глупостей и нарваться на нокаут. В первую очередь Лопес рассчитывает именно на это, потому что нокаут — его единственный способ победить. По очкам Ломаченко ему будет одолеть фактически нереально. Сейчас разберём, почему.

Вася — не ноунейм

Лопес — молодой парень, ему всего 23 года, обычно в этом возрасте боксёры ещё соревнуются на студенческом уровне или в лучшем случае на чемпионатах мира среди любителей. Теофимо же перешёл в профи очень рано — в 20 лет — и за три с половиной года проделал огромный путь. Он нокаутировал таких серьёзных ребят, как Диего Магдалено и Ричарда Коми (оба — экс-чемпионы мира) и завоевал мировой титул. Победа над Ломаченко сделает его самым молодым абсолютным чемпионом мира со времён Майка Тайсона. Но этого не случится.

В пользу Лопеса говорят размеры — он на три сантиметра выше Ломаченко (173 на 170) и у него на восемь сантиметров длиннее руки (174 на 166). Также на стороне американца сила удара: в отличие от Василия, он может вырубить одним ударом, но для победы этого будет недостаточно.

Дело в том, что Ломаченко находится на принципиально другом уровне по сравнению со всеми, с кем раньше дрался Лопес. Он побеждал неплохих боксёров, но они были удобными мишенями, стояли на месте, были готовы как вырубить тебя в любой момент, так и пропустить. Ломаченко же с точки зрения работы в защите — один из лучших боксёров за всю историю. Он двигается и мотает головой так, что по нему почти невозможно попасть. Всего раз Василий был в нокдауне — в поединке с Хорхе Линаресом, но это был случайный и лёгкий нокдаун, который не помешал в итоге выиграть бой досрочно.

В разнообразии атакующих действий разница в классе между Лопесом и Ломаченко также приличная. По очкам этот бой Теофимо не выиграть вообще никак. Это просто невозможно. Если только вдруг мы не увидим Ломаченко внезапно состарившимся и медленным, либо мучающимся от какой-нибудь травмы. Этого не должно быть. 32 года — не тот возраст, когда следящие за собой боксёры резко сдают.

Морально Василий тоже должен быть в полном порядке, он не из тех, на кого можно воздействовать трэштоком. Единственный путь к победе для Лопеса — это лаки-панч, вероятность которого можно оценить процентов в 15-20. Это далеко не ноль, так что интрига в бою жива. Да и просто посмотреть на Ломаченко в деле впервые за год — та ещё интрига.