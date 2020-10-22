Ученик Шлеменко: из Хабаровска летал на бои голодным

Ученик легендарного Александра Шлеменко Алексей Полпудников на турнире ACA 112 в Грозном потерпел поражение от Салмана Жамалдаева спорным судейским решением, несмотря на то что в первом и третьем раундах перебивал его в стойке. В эксклюзивном интервью NEWS.ru боец выразил желание провести реванш, объяснил, почему считает, что судьи должны отдать ему победу, рассказал, как летал на бои с Дальнего Востока и был готов драться каждый месяц, а также оценил расклад сил в самых ожидаемых в России поединках: Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гейтжи и Магомед Исмаилов — Иван Штырков.

«Жамалдаев не принимает реванш, потому что ему нечем выигрывать»

— Как оцените своё выступление в бою с Салманом Жамалдаевым?

— На три-четыре балла из пяти. У меня было много моментов. Получилось делать то, что отрабатывали: защита от борьбы, работа у сетки. С другой стороны, много сделать не удалось, в частности найти комфортную дистанцию. В целом выступление было нормальное. Мне за него точно не стыдно.

— Вы не считаете, что решение рефери было необъективным с учётом того, что вы выиграли первый и третий раунды?

— Не хочу оценивать работу судей. Их нанимает лига, которая и должна оценивать их работу. Когда бой закончился, я понимал, какие моменты забрал в этом бою, понимал, что первый и третий раунд — мои. Думал, что мне должны отдать победу, но когда сказали, что будет раздельное решение, уже возникла мысль, что отдадут поединок сопернику. После того как пересмотрел бой, я только укрепился в уверенности, что первый и третий раунды — мои. В Интернете есть статистика, которая показывает нанесённый ущерб. Но решение уже есть, мы его принимаем. Ничего страшного не произошло. Для нас это хороший опыт.

Салман Жамалдаев team_zhamaldaev/Instagram.com

— Хотели бы провести реванш с Жамалдаевым, и в какое время это возможно?

— Конечно, мы с командой подумали буквально на следующий день и решили, что было бы неплохо провести реванш. То, что мнения судей разделились 3-2, говорит о том, что точка в бою не поставлена. Вопросы остались. Сам по себе бой для зрителей был не таким динамичным, как хотелось бы. Мы сразу предложили реванш, но Салман не хочет принимать второй бой. Я понимаю, что ему нечем выигрывать, поэтому он так себя ведёт. У него получилось засушить бой, и это всё, на что он способен. Он понимает, что если я до него доберусь, то бой закончится нокаутом. Поэтому он хочет оставить эту победу и говорит, что не даст мне реванш. Но я надеюсь, что лига рассмотрит это предложение и мы проведём с ним бой. Я готов подраться хоть в следующем месяце или в декабре. Чем раньше, тем лучше. Я даже предлагал провести бой в декабре в промежуточном весе, чтобы много не гонять и наши организмы восстановились. Мой менеджер ведёт сейчас переговоры, и я надеюсь вскоре получить бой.

— Кто и за что дал вам прозвище Гладиатор?

— Мне его дали давно, ещё когда я выступал в Хабаровске, мой тренер Александр Небураковский и Дмитрий Коньков, президент федерации MFP Хабаровска. У меня бои всегда были тяжёлые, зрелищные, динамичные, по-настоящему «бои на выживание». Поэтому это прозвище за мной закрепилось.

— Вы раньше жили в Хабаровске и выступали на дальневосточных турнирах. Переход в АСА не добавил сложностей с тем, что необходимо акклиматизироваться?

— Конечно, когда я жил в Хабаровске, мы летали сразу на бои. Восьмичасовой рейс до Москвы и последующие перелёты давались очень тяжело, переносилось сложно. К тому же в процессе весогонки всё время летишь голодный. Очень много сил это забирало, но при этом всё получилось. Потом мы стали практиковать выезды в центр России за месяц-полтора. Финальную подготовку и весогонку я стал проводить в Омске, в школе Александра Шлеменко «Шторм», а оттуда вылетал на бои. Мне было уже ближе и по часовому поясу, и по расстоянию. Со временем я решил переехать в центр, где всё удобнее и не надо тратить свои силы ни на какую акклиматизацию.

— Где сейчас предпочитаете тренироваться?

— Сейчас мы проживаем в Краснодаре и тренируемся в клубе Top Team. Наш главный тренер — Сергей Торосян, а тренируемся в зале «Самсон».

«Штырков ни в чём не уступает Исмаилову»

— Какие воспоминания у вас остались от эпичной трилогии с Арманом Оспановым? Что помогало каждый последующий бой проводить лучше предыдущего?

— С Арманом Оспановым получились хорошие бои, хорошая история, которая началась в 2013 году и завершилась в 2020-м. Бои получились тяжёлые, но зрелищные, и запомнились зрителям. Мотивация заставляла меня с каждым разом прибавлять. Первый бой закончился слишком быстро. Я пропустил удар на первой минуте и оказался в нокауте. Следующий бой у нас был близкий и продлился все три раунда. Я изъявил желание провести третий бой, чтобы снять уже все вопросы. В итоге он состоялся, и у меня получилось победить досрочно и закрыть этот вопрос.

С Арманом Оспановым Иван Писаренко/ТАСС

— К 28 годам у вас накопилось под 40 поединков. Что заставляет драться столь часто?

— На самом деле поединков больше, но не все вошли в статистику. На Дальнем Востоке турниры проводятся часто, а выступать на них я стал, когда мне исполнилось 18 лет. Я дрался практически каждый месяц. Иногда и по три боя за месяц проводил. И сейчас я готов драться гораздо чаще — раз в два-три месяца. Только турнир с моим участием закончился, как я прошу своего менеджера, чтобы он вёл переговоры о следующем бое. Я готов выступать ещё чаще, стремлюсь к этому и хочу, чтобы лига АСА давала мне такую возможность.

— Недавно было объявлено о громком бое в декабре. Чего ждёте от поединка Магомеда Исмаилова и Ивана Штыркова? Кого видите фаворитом?

— Очень неожиданно было, что они подписались. Я не думал, что этот бой возможен. С Магомедом Исмаиловым я знаком лично, он хороший боец, но Ваня — мой друг, и я буду очень болеть и переживать за него. Хоть многие и говорят, что фаворит Магомед Исмаилов, но Ваня ему ни в чём не уступает: ни в физической силе, ни в борьбе, ни в ударной подготовке. Единственное, что этот бой должен пройти в пять раундов, так как лига хочет все главные бои вечера сделать пятираундовыми, поэтому вопрос функциональной готовности выйдет на первый план, если бой затянется. Кто будет свежее в концовке, тот и выиграет этот бой.

— Два поражения подряд у вас было впервые в карьере. Хотели бы теперь что-то изменить в подготовке?

— Да, но что первый бой с Бимарзаевым в Краснодаре, что последний бой с Жамалдаевым получились очень неоднозначными. Я не был избит или деклассирован, более того, считаю, что эти бои забрал. Поэтому нам не нужно ничего менять в подготовке. У нас всё отлично. Надо просто добавлять, и мы знаем где. Эти бои показали дыры в моём ведении боя, которые мы убираем. Если сравните их между собой, вы увидите, что это разные бои. Я по-разному выглядел, был по-разному готов. Даже весогонка в этот раз прошла по-другому. Поэтому будем и дальше прибавлять, у нас всё отлично.

— Назовите топ-5 лучших российских бойцов вашего веса.

— Однозначно, Забит Магомедшарипов, затем Жора Айвазян, Магомедрасул «Фродо» Хасбулаев, Марат Балаев и Рамазан Кишев. Это те, кто пришёл мне сейчас на ум.

— Что ждёте от поединка Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гейтжи? Насколько американец опасный соперник?

— На бумаге он действительно опасен, а на деле будет более-менее понятно после первых двух раундов. Очень важен момент, как быстро Хабиб сможет перевести Гейтжи в партер и как быстро тот сможет встать и сможет ли вообще. Если он будет легко вставать и уходить от борьбы, то Хабибу придётся принимать его в стойке, а там начнутся проблемы. У Гейтжи есть очень сильный лоу-кик и сильная правая рука. К тому же он стал более умным и расчётливым бойцом. Не летит, работает методично, слушает свой угол. Думаю, что Хабиб — фаворит в этом бою, но если у него не получится переводить бой в партер или Гейтжи будет оттуда подниматься. В других боях Гейтжи весьма легко вставал после переводов. Но Хабиб — это Хабиб. Он, пожалуй, самый сильный борец в этом весе. Думаю, он способен затянуть его в партер и навязать свой бой, но в стойке американец очень опасен. У него есть грозное оружие — колени. Я бы оценил шансы как 60 на 40 в пользу Хабиба, но не удивлюсь, если Гейтжи выиграет этот бой.