Ученик Емельяненко проиграл таджикскому Терминатору на Eagle FC

https://static.news.ru/photo/c80fa488-6b02-11eb-84dc-96000091f725_660.jpg Фаридун Одилов Фото: odilov.faridun/instagram.com

В Москве завершился турнир по ММА Eagle FC 33, организованный промоутерской компанией Хабиба Нурмагомедова. В главном бою вечера таджикский Терминатор Фаридун Одилов (11-2-2) победил удушением в четвёртом раунде ученика Фёдора Емельяненко Сергея Калинина (6-2) и стал чемпионом Eagle FC в среднем весе.

Калинин сразу начал кружить вокруг чемпиона Eagle FC в полутяжёлом весе Одилова, нанося лоу-кики и джебы, а Одилов выжидал ошибку соперника и заряжался на разовые удары. Калинин много винтил, но постепенно успокоился и стал совершать меньше сумбурных движений, что принесло ему успех в разменах ударами, и он отправил Одилова в нокдаун. Таджик спас ситуацию в борьбе, совершил несколько эффектных бросков и попытался провести удушающий приём. В третьем раунде Одилов снова забрал корпус соперника и исполнил бросок, а закончилась пятиминутка жёстким обменом точными двойками, ещё одним тейкдауном Одилова и разбитым лицом Калинина.

Чемпионские раунды пошли в не менее яростном обмене ударами. Калинин потряс соперника боковым, но затем пустил его в полный маунт. Завершил же бой Одилов удушением бульдога в четвёртом раунде и объединил чемпионские пояса в среднем и полутяжёлом весе.

Как сообщал NEWS.ru, в соглавном бою вечера на турнире лиги Хабиба Нурмагомедова Eagle FC в Москве россиянин Мансур Малачиев победил удушением гильотиной в третьем раунде Руслана Сариева и стал чемпионом Eagle FC в наилегчайшем весе.