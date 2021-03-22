Уайт оценил важность реванша с Поветкиным и рассказал, чем бой закончится

https://static.news.ru/photo/54caf28c-8b20-11eb-ab55-96000091f725_660.jpg Дэйна Уайт Фото: Diego Ribas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Британский боксёр-тяжеловес Диллиан Уайт поделился ожиданиями от реванша с россиянином Александром Поветкиным. Его слова приводит Matchroom Boxing.

Это самый большой бой в моей жизни, первый бой я Поветкину проиграл, так что сейчас — важнейший момент в карьере. Хороший момент — тот, что это тяжёлый вес, и здесь один бой меняет всё. Сейчас я уверен, что выиграю у него, и мы посмотрим, что люди скажут на этот раз. Одно-два-три поражения не могут сломать карьеру, главное — что ты дерёшься с топовыми бойцами и способен вернуться. Для меня победа в этом бою обязательна, и я сделаю всё, чтобы её добиться, — сказал Уайт.

Реванш Уайта с Поветкиным состоится 27 марта в Гибралтаре. Первый их бой прошёл 22 августа в поместье промоутера Эдди Хирна и закончился победой Александра нокаутом в пятом раунде.

В активе 41-летнего россиянина 36 побед (25 нокаутом), 2 поражения и 1 ничья. 32-летний Уайт из 29 боёв выиграл 27 (18 нокаутом) и 2 проиграл.

10 марта NEWS.ru писал об условии, которое может заставить Уайта провести бой с Поветкиным в России. 22 марта россиянин улетел на бой с британцем.