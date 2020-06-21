Тренер Волкова жёстко ответил фанатам на критику подопечного

https://static.news.ru/photo/9f4fefd4-b3ed-11ea-8d3f-fa163e074e61_660.jpg Александр Волков (слева) Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тренер российского тяжеловеса Александра Волкова Тарас Кияшко ответил на критику своего бойца, с которой фанаты обрушились на него после поражения по очкам от американца Кёртиса Блейдса.

Г...на было много и до боя, а сейчас наверняка ещё больше. Даже читать не хочу. Пусть пишут. Собаки лают, караван движется. В очередной раз убеждаюсь в том, что у нас не умеют болеть за своих. Да и вообще не умеют болеть. Мы сейчас встретили охранников-американцев. Они нас поддержали, — приводит слова Кияшко «Спорт-Экспресс».

Также наставник предложил хейтерам хоть раз войти в клетку и остаться наедине с противником, прежде чем такое писать.

Как сообщал NEWS.ru, российский боец Ultimate Fighting Championship Александр Волков прокомментировал поражение от американца Кёртиса Блейдса на турнире в Лас-Вегасе.